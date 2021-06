GoldenEye : un fan a passé 1 400 heures à reproduire ce classique du FPS sur Far Cry 5

Profitant de l'éditeur de niveau très fourni de Far Cry 5 (qui ne rempilera pas pour Far Cry 6) , le YouTubeur Krollywood s'est lancé le défi de reproduire son jeu préféré dans la version PS4 du titre d'Ubisoft. Deux ans et demi et 1 400 heures de travail plus tard, force est de constater que le résultat est particulièrement réussi.