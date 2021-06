Mass Effect : Édition Légendaire : la VOSTFR arrive enfin par voie de patch

Bioware vient de pousser un nouveau patch pour Mass Effect : Édition Légendaire. Après celui orienté optimisations, place cette fois à celui qui ajoute une fonctionnalité réclamée par de nombreux joueurs depuis un moment : la possibilité dans les options de passer le jeu en VOSTFR. Concrètement, il est maintenant possible de passer le jeu (interface, dialogues écrits…) dans la langue de son choix, mais de forcer les dialogues audio en anglais via une entrée désormais indépendante.

Ce patch de 8 Go (sur PC) permet également de corriger quelques bugs sur les 3 jeux, plus ou moins importants. Par exemple, avant cette mise à jour, « un problème empêchait certains personnages-clés d'apparaître comme prévu dans le DLC Citadelle » de Mass Effect 3 et « un problème rendait inaccessible l'équipement suprême de niveau VII pour Spectre » dans Mass Effect.

Enfin, quelques améliorations et corrections sont de la partie, notamment du côté de certains succès, de cinématiques trop sombres et de performances sur certaines configurations.

L'intégralité du changelog peut être lue sur le site d'EA .