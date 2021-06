Two Point Campus, le futur jeu de simulation de SEGA, fuite via le Microsoft Store

Ainsi, le Microsoft Store est une fois encore allé un peu vite en besogne. La fameuse boutique du constructeur américain a mis en ligne une page (depuis retirée) dédiée à un certain Two Point Campus. En plus d'avoir accès à un visuel du jeu, nous découvrons cette semaine des détails au sujet de son contenu. Et le menu devrait être extrêmement copieux.