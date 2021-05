Le Donjon de Naheulbeuk : le 1er DLC est de sortie, et un season pass pour du futur contenu l'accompagne

Comme prévu, ce jour Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre s'étoffe de nouveau contenu. Le DLC Les Ruines de Limis propose, pour 9,99 euros, de nouvelles quêtes et zones au milieu des vampires et nécromanciens, tandis qu'il est possible de le faire sans avoir terminé le jeu de base.

Mais l'autre bonne nouvelle pour les adeptes de la célèbre saga et du jeu d'Artefacts Studio, c'est qu'un season pass à 29,99 euros est également là. Ce dernier permettra d'avoir accès à ce contenu téléchargeable supplémentaire et aux deux futurs DLC, annoncés donc par la même occasion.

Enfin, pour ceux qui n'auraient pas déjà le jeu, celui-ci est en promotion sur les différents magasins en ligne et propose une nouvelle Ultimate Edition regroupant le jeu, le season pass, les bonus et la bande-son.