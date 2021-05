Starfield : pas de sortie en 2021 mais une présence à l'E3 selon les dernières rumeurs

Quand sortira Starfield ? C'est la question que tout le monde se pose à quelques jours de l'E3 2021. Certains bruits de couloir évoquaient cette fin d'année, et d'autres, début 2022. Cette semaine, plusieurs journalistes et insiders sont parvenus à un consensus… Le RPG nouvelle génération des créateurs de The Elder Scrolls ne devraient pas être lancé en 2021. Toutefois, cette licence inédite de Bethesda Game Studios devrait tout de même s'illustrer très bientôt.