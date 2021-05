Outriders : 3,5 millions de joueurs et un avenir radieux pour la licence

Dans une récente déclaration, Square Enix s'est félicité de voir Outriders atteindre le cap des 3,5 millions de joueurs (chiffre arrêté au 1er mai). Bien entendu, nous ne parlons pas de ventes directes puisque ce total englobe la « version » Game Pass. Toujours d'après l'éditeur japonais, un joueur a passé en moyenne une trentaine d'heures sur le jeu et la dimension coopérative a vraisemblablement été plébiscitée par la communauté.



Pour finir, Square Enix promet d'écouter les retours et d'apporter toujours plus d'améliorations à son jeu. La firme nippone exprime aussi sa volonté d'étendre l'univers d'Outriders dans un futur proche. Des DLC voire une suite pourraient déjà être dans les tuyaux. En attendant, le titre est disponible sur Xbox One, Xbox Series X |S, PS4, PS5 , PC et Stadia.