Metal Slug Code : J, du gameplay pour ce tout nouvel épisode iOS et Android

Cette déclinaison mobile devrait reprendre certaines thématiques si chères aux fans de la saga tout en apportant évidemment son lot de modernité. À noter que ce Metal Slug Code : J a été confié aux mains expertes (en matière de jeux mobiles) de TiMi Studios, pour le compte du chinois Tencent.

Attendu prochainement sur iOS et Android, cet opus semble toutefois réserver quelques surprises côté progression, comme on peut le découvrir dans la vidéo ci-dessus. Et si vous êtes de ceux qui apprécient encore, en 2021, les jeux d'antan en 2D à gros pixels ou avec une 3D balbutiante, n'hésitez pas à lorgner du côté de notre rubrique NEO.Classics.