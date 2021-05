Overwatch 2 : un livestream de deux heures consacré au multijoueur le 20 mai

Après une découverte des coulisses du jeu lors de la BlizzCon, la Team 4 semble prête à montrer plus en détail ce qu'Overwatch 2 a dans le ventre côté multijoueur. La partie PvE, portée sur l'histoire et la coopération, avait été jusque-là le cœur de la communication autour de ce second opus.

Pour ce livestream prévu le 20 mai sur les chaînes YouTube et Twitch officielles d'Overwatch, retour aux sources avec deux heures entièrement consacrées au multijoueur. Les équipes d'Overwatch et de l'Overwatch League s'affronteront donc dans des matchs amicaux afin de découvrir les nouveautés apportées à cet aspect central pour de nombreux fans.

C'est l'occasion de découvrir de nouvelles maps et, pour l'équipe de développement, de revenir plus précisément sur la philosophie derrière les changements apportés au multijoueur pour Overwatch 2. Aaron Keller a toutefois insisté sur le fait que ce qui sera présenté durant ce livestream ne sera pas la version finale du jeu, mais plutôt un aperçu du travail abattu jusque-là.

Le 24 mai, l'équipe de développement d'Overwatch tiendra également sur Reddit une session AMA pour revenir sur les cinq ans d'une franchise qui a définitivement marqué le monde vidéoludique.

Rendez-vous est donc pris pour les fans désespérés d'en savoir plus concernant cette suite attendue de (trop ?) longue date.