NieR Automata : un moddeur termine un pack de textures HD après quatre ans de travail

Comme on peut le constater dans la vidéo introduisant cet article, c'est un travail de titan et de longue haleine auquel s'est attelé GPUnity. La différence se ressent nettement entre le rendu très flou des textures de la version originale et celui, bien plus travaillé, de ce pack HD.

Plus de 300 textures ont ainsi été mises à jour, qu'il s'agisse des décors ou des personnages eux-mêmes. Si le travail abattu est impressionnant, il semble que ce mod soit également peu gourmand en ressources, avec une influence indiquée comme « mineure » sur les performances.

Pour en profiter, il est cependant nécessaire d'installer un autre mod de Kaldaien, Fix Automata Resolution , qui était venu corriger les problèmes de ce portage PC en lieu et place d'une solution officielle. Solution qui est actuellement en développement, après quatre ans d'attente, mais dont on ne connaît pas encore la teneur exacte.

D'ici là, grâce à l'excellent travail de ces deux moddeurs, il est possible de profiter de la version PC de ce chef-d'œuvre qu'est NieR: Automata de la meilleure manière qui soit.