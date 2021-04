Monster Hunter Stories 2 précise son intrigue et son gameplay

Pour espérer progresser dans le monde de Monster Hunter Stories, il faudra alors parvenir à jongler habilement, dans des affrontements au tour par tour, entre plusieurs facteurs : type et élément d’attaque, armes à privilégier, compétences optimales à employer face aux menaces rencontrées…

Une bonne dose de maîtrise sera donc nécessaire, à laquelle s'ajoutera nécessairement un certain sens de l’observation. Après tout, connaître les faiblesses de l’ennemi et anticiper son attitude et ses attaques sont les clés d’un chasseur accompli. À noter toutefois qu'en cas de coup dur, vous devriez pouvoir toujours compter sur vos compagnons et vos « Monsties » pour déclencher une Double Attaque et vous sortir d’un potentiel guêpier.

Avec une fenêtre de sortie estivale en tête, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin devrait arriver sur Nintendo Switch et PC le 9 juillet prochain.