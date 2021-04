Half-Life : un musée pour admirer l'évolution de Xen dans le remake Black Mesa

Pour rappel, Black Mesa vous permet de rejouer à Half-Life premier du nom dans un enrobage graphique beaucoup plus proche de ce qu'a pu proposer Half-Life 2 six ans plus tard. Un projet très ambitieux, qui a même fait des émules : en février dernier, un autre groupe de moddeurs répondant au nom de HECU Collective s'est mis en tête de proposer un remake de l'extension Blue Shift de Half-Life.