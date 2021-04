Life Is Strange: True Colors nous dévoile sa scène d’ouverture

C’est donc au détour d’une conversation avec ce qui semble être une psychiatre que l’on comprend que l’héroïne s’apprête à un tout nouveau départ dans la vie, puisqu’elle part vivre auprès de son frère à Haven Springs, dans le Colorado.

Entre hésitations et regards fuyants, on comprend l’importance de ce changement pour Alex qui n’a de cesse de combattre les difficultés qu’engendre son pouvoir, notamment dans ses interactions avec autrui, et d’aspirer à un semblant de normalité.