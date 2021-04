Pour fêter les 10 ans de Portal 2, Portal Reloaded propose dès aujourd'hui de voyager dans le temps, gratuitement

Comme promis il y a plusieurs mois, les développeurs communautaires de Portanis ont mis en ligne hier soir, lundi 19 avril, Portal Reloaded, leur ambitieux mod conçu pour fêter les 10 ans de la sortie de Portal 2. Gratuit (à condition de posséder le jeu original de Valve, bien entendu), ce mod va bien plus loin qu'un simple ajout de salles et d'épreuves.

En effet, non seulement les 25 puzzles ajoutés sont intégralement commentés par une nouvelle IA à l'humour efficace (et aux dialogues intégralement doublés !) et accompagnés de nouvelles musiques, mais surtout il est question d'un troisième type de portail pour compliquer encore un peu plus le jeu.

Il est ainsi possible de poser des portails verts permettant de passer entre deux versions de chaque salle : une dans le présent et une 20 ans dans le futur. Les actions effectuées par le joueur dans le présent affectent logiquement le futur, tandis qu'il est possible de ramener des objets du futur vers le présent. Pour aller au bout, il faudra donc penser en quatre dimensions… à condition d'avoir déjà réussi à admettre que Portal 2 a déjà 10 ans.