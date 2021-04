Le nouveau F1 2021 disponible le 16 juillet, premier opus sous la nouvelle bannière Electronic Arts

Bonne nouvelle pour tous les férus de F1. En plus du Grand Prix d'Imola à suivre ce week-end, Electronic Arts vient de confirmer la disponibilité, le 16 juillet prochain, du tout nouveau F1 2021.

Un nouvel opus qui sera disponible sur PS5 et Xbox Series X , mais aussi sur PS4, Xbox One et PC. L'éditeur promet « un réservoir plein à craquer de nouvelles fonctionnalités », avec notamment un nouveau mode Histoire.