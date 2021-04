Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft annonce le report de la première extension

Rappelons que La Colère des Druides fera voyager le joueur jusqu'en Irlande pour découvrir les secrets qui se cachent derrière une mystérieuse secte druidique. Le contenu sera même plus « surnaturel » avec des forêts hantées. Le tweet ci-dessus illustre aussi les décors verdoyants que nous pourrons arpenter. Rendez-vous le 13 mai 2021 sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, Stadia et PC.