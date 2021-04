La rumeur enfle autour de l'annonce de GTA VI à l'E3

Une impatience dont se jouent régulièrement, et ce depuis quelques mois, les rumeurs autour de l’annonce de GTA VI. Cette fois-ci, c’est la présence de l’éditeur Take-Two Interactive lors de l’édition 2021 de l’E3 qui attire l’attention. Une présence qui n’est en aucun cas un gage d’annonce de ce nouvel opus, quand bien même son prédécesseur a été annoncé de cette manière en 2013.

En revanche, ce qui semble plus plausible, tant l’annonce du jeu par Rockstar lui-même paraît plus importante qu’une officialisation par le biais de l’éditeur, c’est la révélation d’une version augmentée et améliorée pour PS5 et Xbox Series X de GTA V qui n’a pour le moment été qu’évoquée. Car, pour rappel, Rockstar Games avait fait le choix d’annoncer personnellement Red Dead Redemption 2 en octobre 2016.

Néanmoins, cette annonce sur console de nouvelle génération pourrait revenir à Sony et pas nécessairement à Take-Two. Un choix qui s’explique par l’accord de commercialisation entre Rockstar Games et Sony qui permet, notamment, aux utilisateurs PS5 de bénéficier de cadeaux et d’avantages. Mais, pour l’instant, le constructeur n’a pas confirmé sa présence lors de l’événement et pourrait organiser sa propre conférence en marge de l’E3. Alors, aurons-nous des informations ou verrons-nous vraiment GTA VI lors de la période de l’E3 ? Le débat est toujours ouvert.