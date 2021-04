NEO: The World Ends with You sortira sur PS4, Switch et PC le 27 juillet prochain

NEO: The World Ends with You promet aussi une recréation moderne, à l’esthétique bande dessinée unique, du quartier de Shibuya. Pour reprendre les propos de Square Enix, cette suite permettra aux joueurs « d’explorer et apprécier les paysages, les sons et la culture de cette ville animée, combattre des monstres aux côtés de leurs compagnons alliés dans des combats d'action au rythme effréné, et accomplir des missions en cherchant à changer le destin qui leur a été réservé ».

En attendant de passer l’été aux côtés des Wicked Twisters, le premier opus de la série est disponible depuis 2018 sur Nintendo Switch, un portage amélioré et intitulé The World Ends with You: Final Remix.