Borderlands 3 : le DLC "Director's Cut" débarque sur PC et consoles

Afin de s'adresser aux plus grands passionnés de la franchise, Gearbox a également ajouté des story-boards, vidéos et autres bêtisiers permettant d'en apprendre un peu plus sur les coulisses de Borderlands 3. Les Cartes de l'Arche est l'ultime catégorie du DLC qui permet de déverrouiller des éléments cosmétiques et de l'équipement via plus d'une centaine de défis uniques.



Le DLC Director's Cut de Borderlands 3 est téléchargeable dès maintenant sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S et PC. Précisons que le jeu a déjà été optimisé pour les consoles nouvelle génération avec la possibilité d'y jouer en 4K à 60 fps sur les machines les plus puissantes (la version Series S tournant à 1 440p à 60fps).