Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre dévoile un premier DLC, attendu pour mai prochain

Après quelques patchs pour améliorer l'expérience de jeu et corriger quelques bugs (dont un, pas plus tard qu'aujourd'hui), Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est prêt pour la suite. Et cette dernière passera tout d'abord par un DLC, baptisé Les Ruines de Limis.

Dans ce contenu qui fait suite à l'histoire principale, les joueurs devront utiliser de « nouvelles façons de combattre » et choisir entre les deux forces en présence : les Vampires ou les Nécromanciens.

Le prix de ce contenu additionnel sur PC et Mac n'a pas encore été précisé, mais on sait qu'il sera présent sans surcoût dans les moutures consoles attendues pour fin juin.