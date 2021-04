L'intégralité de la saga Halo est jouable sur Xbox... au clavier et à la souris !

Rappelons que ce tandem si cher aux joueurs PC est de la partie sur Xbox depuis novembre 2018, sur une sélection de jeux. Aujourd'hui, il est donc possible de jouer officiellement à Halo CE, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach et Halo 4 avec un clavier et une souris.

La récente mise à jour du jeu permet également d'étoffer assez largement les réglages, puisque l'on peut désormais ajuster le champ de vision (ou FOV) et paramétrer de nombreux autres aspects « comme sur PC ».

À noter que les détenteurs des nouvelles Xbox Series peuvent déjà profiter (depuis quelques semaines) d'un Halo en 120 fps, à condition évidemment de disposer d'un écran compatible.