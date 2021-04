Resident Evil Village se dévoilera un peu plus la semaine prochaine

La composante multijoueurs de Village, intitulée Resident Evil RE:Verse, est jouable dès aujourd'hui sur PS4, Xbox One et PC (via Steam ) par l'intermédiaire d'une bêta ouverte. Quatre à six joueurs peuvent s'y affronter en incarnant différents personnages et créatures de la licence durant des matches à mort.



Quant à Resident Evil Village, une seconde démo devrait être téléchargeable sous peu sur l'ensemble des supports. En effet, la première nommée Maiden était uniquement accessible aux utilisateurs PlayStation. Rappelons que le jeu sortira le 7 mai 2021 sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, PC et Stadia.