Swords of Legends Online, l’un des MMORPG chinois les plus populaires, arrive en France cet été

SOLO, de son acronyme, s’insère dans la grande famille des « wuxia ». Des contes traditionnels chinois mettant en scène des héros fantastiques et leurs états d’âme, précise JeuxOnline.

Dans le paysage vidéoludique, Swords of Legends Online se distingue par son rapport aux arts martiaux, qui occupent une place prépondérante dans les affrontements contre l’environnement (PvE) ou d’autres joueurs (PvP).

Le joueur ou la joueuse peuvent opter pour six classes de personnages. Chacun ayant des traits et capacités particulières. On trouve le Faucheur, l’Invocateur, le Barde, le Mage épéiste, le Berserker et le Lancier — dont les dénominations laissent facilement imaginer les particularités.

Autre élément distinctif de SOLO par rapport à la concurrence : la possibilité laissée aux joueurs de s’adonner au housing en s’appropriant une île suspendue dans le ciel pour l’aménager selon leur goût.

En bref : un MMORPG extrêmement complet, qui sera distribué en France via le client Gameforge, Epic Games Store et Steam . Une bêta fermée est d’ores et déjà prévue, et accessible pour tout achat de l’édition collector du jeu, moyennant 99,99 euros.