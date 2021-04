Curse of the Dead Gods se payera un crossover avec Dead Cells dans sa prochaine mise à jour gratuite

Disponible en version 1.0 depuis quelques semaines maintenant, Curse of the Dead Gods s'est depuis montré discret sur son avenir. Mais aujourd'hui, le studio Passtech Games, tout juste racheté par Nacon, annonce un partenariat avec Motion Twin et Evil Empire pour un crossover avec Dead Cells.

Concrètement, il s'agira d'une mise à jour gratuite à venir le 14 avril qui ajoutera un peu de contenu. Au menu : une nouvelle malédiction qui rend le personnage plus rapide mais plus vulnérable, trois nouvelles armes (visibles ci-dessous) et une nouvelle salle de défi (avec un fameux coffre maudit), le tout bien évidemment inspiré par Dead Cells.

Mais ce n'est pas tout, car il est également question de nouvelles reliques, d'un nouveau style d'arme à deux mains et d'autres éléments encore mystérieux.