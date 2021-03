Amnesia : Rebirth se dote d'un mode sans monstre ni horreur pour profiter de son histoire

Sorti en octobre 2020, Amnesia : Rebirth se serait déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Mais nul doute que ses premiers acquéreurs ont le cœur bien accroché, et une certaine expérience du survival horror derrière eux.

Fier de l’univers qu’il a créé (un désert algérien et ses temples cachés), Frictional Games souhaite donc s’ouvrir à un nouveau public, davantage tourné vers les jeux d’exploration et d’énigmes. « Le jeu a toujours un thème très sérieux et son ambiance parfois dérangeante, mais ce nouveau mode ressemble beaucoup plus à une aventure de type Indiana Jones dans des endroits où il s’agirait autrement d’une expérience d’horreur », précise le directeur créatif Fredrik Olsson (via Gamekult).