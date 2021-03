Genshin Impact : 1 milliard de dollars de recette rien que pour le mobile, en 6 mois

Évidemment, du côté des développeurs, on prend un malin plaisir à entretenir la flamme Genshin Impact auprès des joueurs. Cela passe notamment par l'arrivée de nouveaux personnages, qui permettent au jeu de connaître des bénéfices record sur une seule et même journée. Depuis son lancement, le jeu génère en moyenne un peu moins de six millions de dollars… par jour.

C'est en Chine que le succès de Genshin Impact est le plus retentissant, avec un peu plus de 300 millions de dollars déboursés par les joueurs, suivie de près par le Japon avec 278 millions de dollars. Sensor Tower indique également que ce sont les joueurs iOS qui semblent le plus accros au jeu, cumulant environ 60 % des ventes qui sont réalisées sur l'App Store.

Sur le mois écoulé, Genshin Impact se classe à la troisième position des jeux les plus rentables, derrière les indétrônables PUBG Mobile (encore lui !) et Honor of Kings.