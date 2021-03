PUBG Mobile : trois ans déjà... et 1 milliard de téléchargements !

Disponible depuis mars 2018 sur iOS et Android, PUBG Mobile connait un succès retentissant, et vient tout juste de franchir le cap du milliard de téléchargements. Rappelons qu'il s'agit là d'une déclinaison taillée sur mesure pour le support mobile, mise au point par Tencent.

Pari gagnant, puisqu'en 2020, selon Sensor Tower, PUBG Mobile est le jeu qui a généré le plus de revenus, avec pas moins de 2,6 milliards de dollars à son actif. Il devance Honor of Kings (2,5 milliards) et l'increvable Pokémon GO (1,2 milliard).