Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! : Microids annonce un beat'em up en 2D pour l'automne prochain

Il n'y a pas que Dotemu qui a faim de beat'em up à l'ancienne. En effet, l'éditeur de l'acclamé Street of Rage 4 et du prochain Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, sera bientôt rejoint par Microids. L'éditeur, lui aussi Français, vient en effet de dévoiler Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !.

Développé par Mr Nutz Studio, le jeu s'annonce très respectueux de la BD de Goscinny et Uderzo, avec notamment une conception visuelle réalisée à la main et de nombreux lieux et personnages bien connus des fans.

Jouable en coopération locale, le titre sortira à l'automne prochain sur toutes les consoles et sur PC/Mac. La date exacte ainsi que le prix demeurent pour le moment inconnus.