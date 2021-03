Magic Legends : un hack & slash qui rebat les cartes ?

Si une partie du contenu disponible exclusivement contre de l'argent réel est cosmétique, il existe toutefois des éléments un tantinet Pay-to-Win. Il est ainsi possible d'acheter des boosters liés à l'une des cinq couleurs, ou encore des objets permettant d'obtenir plus de récompenses à l'issue d'une quête ou d'une instance. À la différence des boosters de Magic: The Gathering, nous connaissons en revanche à l'avance ce qu'ils contiennent dans Magic: Legends.

Que les plus assidus se rassurent, l'ensemble des éléments disponibles dans le magasin contre argent réel peut être récupéré en jeu, moyennant bien sûr un investissement plus important en temps. De plus, le seul mode PvP actuellement présent permet seulement de défier en duel un autre joueur. Le reste du contenu est PvE, et peut être parcouru à son propre rythme.