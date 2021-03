Le premier DLC de Monster Train, The Last Divinity, arrive demain sur Steam

Après plusieurs mises à jour gratuites de contenu, le fort sympathique jeu de deckbuilding Monster Train est prêt à déployer son premier contenu facultatif payant. The Last Divinity, c'est le nom de ce DLC, arrivera en effet dès ce jeudi 25 mars sur Steam. Afin d'étoffer un peu plus la rejouabilité de son titre, le développeur Shiny Shoe ne semble pas y être allé de main morte.

Tout d'abord, un 6e clan, le peuple ver, sera de la partie. Il sera accompagné des éclats du Pacte, une nouvelle monnaie permettant de profiter de bonus aux contreparties risquées. Plus globalement, 10 nouveaux mutateurs, 5 nouvelles cartes neutres, des cartes rares pour chaque clan ou encore des événements viendront également étoffer l'expérience. Enfin, un nouveau boss final et la possibilité de combiner deux unités de monstre en une seule sont aussi évoqués sur la page Steam du DLC.

Le prix de The Last Divinity n'a pas été encore dévoilé, mais il profitera d'une réduction de 10 % durant la première semaine de lancement.