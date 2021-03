Assassin's Creed Valhalla : voyage en Irlande pour le DLC payant « La Colère des Druides » prévu le 29 avril

De plus, la saison 2 introduit un système de transmogrification pour le moins décrié, requérant en effet l'investissement de 50 pièces d'argent pour chaque pièce d'équipement dont on souhaite modifier l'apparence. Elle introduit aussi de nouvelles compétences actives et passives.

Pour clore cet article de blog, Ubisoft confirme donc l'arrivée le 29 avril du premier DLC payant, « La Colère des Druides ». Inclus dans le Season Pass du jeu, il sera vendu séparément au prix de 24,99 € et nous emmènera sur les terres d'Irlande, nous donnant ainsi la possibilité de revisiter la foisonnante mythologie gaélique. Après le DLC viendra un nouveau mode de jeu appelé « Défi de Maîtrise ».

Le second DLC payant, « Le Siège de Paris », est quant à lui attendu courant de l'été 2021 et sera le théâtre de l'attaque historique de notre chère capitale par les clans vikings, en l'an 845 de notre ère.