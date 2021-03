Among Us : sa première mise à jour majeure, avec sa nouvelle carte, c'est pour le 31 mars

Ce nouveau contenu proposé via une mise à jour gratuite ne sera pas seul. En effet, outre quelques nouveaux chapeaux pour remercier les joueurs de leur patience, Among Us va à cette occasion introduire un système « basique » de compte (selon les propres mots d'Innersloth, et ce système devrait donc être amélioré à l'avenir). L'objectif est notamment d'aider à la modération du jeu et éviter la triche et les comportements toxiques.

Le développeur a ainsi préféré repousser la sortie de sa nouvelle carte, prête depuis un moment, afin d'y adjoindre ce système, plus long que prévu à mettre en place. De plus, la petite équipe derrière le jeu, très transparente sur son fonctionnement et son organisation, a profité des dernières semaines pour également faire de la maintenance, et pour recruter et prévoir le futur de son titre dont le succès a surpris tout le monde. Pour mémoire, le titre a été téléchargé 260 millions de fois en 2020 malgré son lancement initial en… 2018.