La nouvelle saison de Fall Guys démarre le 22 mars

À l’occasion de l’annonce du lancement imminent, les développeurs ont posté une toute nouvelle bande-annonce cinématique qui ravira, au passage, les amateurs de synthé. Mais c’est lors de ses dernières secondes que la vidéo attire particulièrement notre attention.

Et pour cause, la dernière scène révèle, par le biais d’un skin, le cross-over entre le jeu d’InnerSloth, Among Us, et celui de Mediatonic pour cette nouvelle saison.