Le jeu d’horreur taïwanais Devotion finalement mis en vente directement sur le site du développeur

Affiché 16,99 $ (14,24 €), le jeu peut être acheté et installé le plus simplement du monde, à l’ancienne, via un exécutable, sur Windows et macOS. Devotion est disponible en anglais, chinois et japonais, et ne comporte aucun DRM.

Detention, le précédent jeu du studio, est également en vente pour 11,99 € (10,05 €) sur le site, mais aussi sur l’eShop de la Nintendo Switch.