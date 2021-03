Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre arrive cet été sur consoles, y compris en physique

Disponible depuis septembre dernier sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store, Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre prépare sa sortie sur consoles. En effet, le développeur Artefacts Studio et l'éditeur Dear Villagers viennent de fournir une fenêtre de sortie pour les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch : cet été.

Pas de moutures PS5 ou Xbox Series immédiatement donc, mais les amateurs de versions physiques seront ravis d'apprendre qu'en plus du dématérialisé, le jeu sera proposé en boîte sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.