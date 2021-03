Metro 2033 est gratuit sur Steam jusqu'au 15 mars

C'est justement en prélude à l'anniversaire du jeu de 4A Gamers que son éditeur a décidé de lancer cette promotion sur Steam. Jusqu'au 15 mars, il est donc possible de récupérer le jeu gratuitement sur la plateforme et de le conserver sans limite de temps.

Par ailleurs, et toujours jusqu'au 15 mars, il est aussi possible de profiter d'une promotion sur Metro 2033 Redux, la refonte du jeu sortie en 2014. Il n'en coûtera que 3,99 € (-80%) pour l'ajouter à sa ludothèque. Un tarif identique à celui de la suite, Metro Last Light Redux. Enfin, une autre promotion concerne Metro Exodus, originellement sorti en février 2019 : là, il vous en coûtera tout de même 13,59 € (-66%).