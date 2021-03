Les Tortues Ninja reviennent à la sauce Street of Rage dans TMNT: Shredder’s Revenge

Si les similitudes avec la saga Street of Rage sautent aux yeux, c'est parce que nous avons le plaisir de retrouver le studio français Dotemu dans le rôle d'éditeur du jeu. La structure parisienne est notamment à l'origine du très bon Street of Rage 4. Au développement, c'est Tribute Games qui est à la manœuvre. Nous leur devons Mercenary Kings ou encore Scott Pilgrim vs The World: The Game. Nous comprenons donc parfaitement cet aspect rétro très assumé.