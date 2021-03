Tell Me Why : Dontnod offre le premier chapitre de son dernier jeu épisodique

Fidèle à ses marottes, Dontnod nous propose avec Tell Me Why une aventure très narrative. On y suit l’histoire d’Alyson et de Tyler, des jumeaux qui, dix ans après le décès de leur mère, retrouvent la maison de leur enfance.

Confrontant leurs points de vue, et parfois contredits sur leur version des faits par les habitants du village d’Alaska où se déroule l’aventure, Alyson et Tyler exhument des souvenirs douloureux.

Une belle histoire sur la famille et le pardon, qui devrait sans mal convaincre les joueuses et joueurs qui tiennent en haute estime Life is Strange ou les jeux TellTale.