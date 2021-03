Diablo II Resurrected : Blizzard met en garde contre les fausses invitations à l'alpha technique

À la suite de cette annonce très attendue des fans à la BlizzConline, il était possible de s'inscrire à une session d'alpha technique sur invitation via le site officiel de Diablo II Resurrected. Si aucune date pour une première session n'a été avancée, certains ont profité de l'engouement autour du Remaster pour jouer de mauvais tours aux plus impatients.