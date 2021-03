Diablo II Resurrected : il sera possible d'importer les sauvegardes du jeu original

Au cours de l'interview, le producteur de Diablo II Resurrected, Matthew Cederquist, a avoué que l'équipe a découvert cette fonctionnalité par un heureux accident. Rappelons que, si nous aurons droit à une refonte graphique avec un meilleur framerate, le jeu original continuera de tourner en toile de fond. Ainsi, lorsque les développeurs ont essayé de lancer le jeu avec une sauvegarde de Diablo II, celle-ci s'est chargée comme un charme.

Si vous avez précieusement conservé vos vieux fichiers de sauvegarde avec des personnages niveau 99 gonflés à bloc, il sera en principe possible de les retrouver sous le nouveau jour glorieux du remaster.

Ne reste plus qu'à attendre une date de sortie officielle ou de l'alpha technique sur PC pour replonger en Enfer et, pour certains, dans la nostalgie. Rappelons que Diablo II Resurrected est attendu sur PC (Battle.Net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.