A Long Journey to an Uncertain End : objectif des 40 000 $ atteint pour la campagne Kickstarter

Pour le contexte, ce jeu de gestion space opera nous placera dans la carlingue d'un vaisseau intelligent, cherchant à fuir son ex abusive, accompagné d'un équipage haut en couleurs et d'une IA prenant l'apparence d'un chien. L'objectif principal fixé à 40 000$ pour la campagne Kickstarter ayant été atteint cette semaine, le jeu, jusqu'ici à l'état de projet et démo, sera bientôt une réalité.

Désormais, les donations permettront d'atteindre de nouveaux objectifs. Ces derniers consisteront en l'ajout de nouveaux types de planètes, de deux membres d'équipages, d'un écran permettant de voir l'intérieur du vaisseau voire en un portage sur Nintendo Switch. Au-delà des 80 000 $, Crispy Creative prévoit d'autres ajouts, encore tenus secrets.

Le studio espère sortir A Long Journey to an Uncertain End au cours de l'année. En attendant, les curieux peuvent découvrir un aperçu du titre via une démo gratuite sur Steam.