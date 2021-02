Outriders : une démo sera téléchargeable ce soir à 18h00 en France pour découvrir le jeu

Si la démo s'ouvrira ce soir en France, il n'est cependant pas possible de la pré-télécharger. Celle-ci devrait peser au moins 24 Go sur PC et au moins 22 Go sur consoles. Elle sera déployée sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC (Steam et GeForce Now).

Il sera possible de jouer avec ses amis, via différentes plateformes, la démo assurant un système de crossplay, encore en version bêta. Pour l'activer, il faudra passer par les paramètres et le programmer manuellement.

La démo est disponible jusqu'à la sortie du jeu le 1er avril. S'il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle, il faut toutefois relever que la progression obtenue sur la démo, pour les plus acharnés et passionnés d'entre vous, ne pourra pas être transférée sur la version finale.

Vous voilà prêts pour découvrir ce soir la démo d'un jeu qui s'annonce jusque là plutôt prometteur.