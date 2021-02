Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 ne sortira pas en 2021 et perd son studio de développement

Le communiqué tombé cette semaine est clair, Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 ne sortira pas dans un avenir proche. Alors que son lancement était initialement prévu pour le mois de mars 2020, le titre avait finalement été repoussé en 2021 sans plus de précisions. Finalement, nous venons d'apprendre que le soft ne sortira pas avant 2022... Et ce n'est qu'une supposition puisque Paradox Interactive ne prend même plus la peine d'indiquer une année précise.