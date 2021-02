Avant sa campagne Kickstarter, le rogue-lite français Astral Ascent dévoile un trailer

Annoncés en octobre dernier, les processeurs Rocket Lake-S doivent permettre à Intel de reprendre l'avantage sur AMD et ses puces Ryzen de cinquième génération sur PC de bureau. D'après des benchs en fuite, les performances en single-thread des Core i9, i7 et i5 Rocket Lake seraient, comme promis, en nette hausse. On fait le point.