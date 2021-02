Le mode en ligne de Watch Dogs Legion se lancera le 9 mars

Participer à des missions dans Watch Dogs Legion Online vous fera gagner des points d’influence, lesquels peuvent être dépensés pour recruter des agents spéciaux que l’on pourra ensuite incarner. En effet, ce mode en ligne reprend à son compte la philosophie au cœur de cet opus : tous les PNJ du jeu peuvent rejoindre vos rangs, et vous pouvez incarner n’importe qui.

Confiant sur la capacité de son jeu à se plier à l’exercice coopératif, Lathieeshe Thillainathan, live producer sur Watch Dogs Legion, assure que ce nouveau mode ne se destine pas aux joueurs les plus expérimentés. « Nous ne voulions pas créer une expérience si exigeante que seul 1% des joueurs pourrait atteindre, expose-t-il sur le blog d’Ubisoft. […] Nous sentions aussi que pour créer le besoin de jouer avec d’autres personnes, il nous faudrait créer des moments exotiques — comme jouer discrètement en équipe de quatre — que vous ne rencontrez pas dans d’autres parties du jeu ».

Sorti fin octobre dernier sur consoles d’anciennes et de nouvelles génération et sur PC, Watch Dogs Legion nous avait convaincus par son concept grisant, mais malheureusement lassés par son scénario inintéressant et l’intelligence artificielle des adversaires qui n’oppose presque aucune résistance.