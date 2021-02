Diablo 2 Resurrected : une plongée dans les Enfers du détail avec l'équipe de développement

À plusieurs reprises, les développeurs ont bien précisé que les changements apportés ne relèvent principalement que de la qualité de vie. Ils ont en effet à cœur de fournir l'expérience la plus fidèle possible au matériau originel. Si le coffre reçoit ainsi quelques améliorations bienvenues, la taille de l'inventaire restera cependant la même, avec toute la gestion et la maîtrise de Tetris que cela implique.



Diablo II Resurrected sera donc lancé sur le patch actuellement actif sur Diablo II et aucun équilibrage n'est pour l'heure envisagé. De même, aucun ajout de contenu par rapport au jeu originel et son extension n'est pour l'heure à prévoir. À tout moment, les joueurs et joueuses nostalgiques auront la possibilité de revenir aux graphismes de l'époque via la pression d'une touche, compte tenu du fait que la remasterisation n'est en réalité qu'une surcouche.

Fidélité étant le mot d'ordre de ce Diablo II Resurrected, certains bugs iconiques du jeu de base seront également de la partie. La seule condition pour conserver ces derniers est qu'ils ne créent pas de désavantage majeur pour les joueurs ou en PvP. Par exemple, la manipulation de l'IA pour la coincer dans un mur et la rendre inoffensive sera toujours possible.

Si Diablo II Resurrected est attendu pour l'heure d'ici à décembre 2021 sur PC et consoles, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire à une alpha technique sur le site de Diablo, cité en source ci-dessous. Cette alpha technique aura principalement pour but de s'assurer auprès de la communauté que le jeu reste fidèle à l'expérience originale. Aucune information n'a été partagée quant à la date d'ouverture de cette alpha technique et combien de joueurs et joueuses auront le privilège de replonger avec un brin de nostalgie dans les Enfers.