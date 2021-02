Diablo IV : du gameplay de la classe Voleur, plus de détails sur le monde ouvert et le PvP

Luis Barriga, Directeur de Diablo IV, et John Mueller, Directeur artistique, sont revenus plus en détail sur la classe du Voleur, qui semble avoir la fâcheuse habitude de collectionner les oreilles. Véritable incarnation d'une classe basée sur la dextérité et la finesse dont tout hack & slash a besoin, la classe du Voleur sera unique sous bien des aspects dans Diablo IV.

Il s'agira en effet de la classe la plus agile et polyvalente du jeu. Il sera ainsi parfaitement possible d'opter pour un gameplay uniquement porté sur la mêlée ou exclusivement à distance, ou un habile mélange des deux. Si dans le lore originel de Diablo la classe du Voleur est exclusivement féminine, il sera possible de choisir le genre de son Voleur dans Diablo IV. Notre avatar sera ainsi complètement personnalisable avec la possibilité d'ajouter des tatouages, des cicatrices, de choisir le style de coiffure et de nombreux autres éléments cosmétiques comme la tenue afin de créer un Voleur selon les goûts et préférences de chacun.

La classe du Voleur disposera également d'une mécanique unique : les quêtes de classe. Dans sa soif d'apprendre de nouvelles techniques pour assassiner ses opposants, le Voleur devra rencontrer différentes factions de voleurs. Une fois celles-ci aidées, elles apprendront une nouvelle spécialisation à notre personnage.

Il existe ainsi trois spécialisations, mais il ne sera possible d'en utiliser qu'une à la fois :