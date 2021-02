BlizzConline : Diablo IV, Overwatch 2, WoW... Les annonces auraient fuité

Pour Overwatch 2, rien de bien croustillant non plus : la BlizzConline devrait être l'occasion de présenter de nouveaux héros, des cartes, et des histoires venant enrichir le lore de l'univers. Comme Diablo IV, aucune date de sortie précise n'est attendue, le jeu n'étant pas prévu pour cette année.



Comme toujours, Hearthstone présentera sa nouvelle extension, alors que Blizzard a déjà communiqué il y a peu sur de profonds changements à venir pour les modes construits du jeu avec l'arrivée de celle-ci. D'après quelques fuites, l'extension concerne la région des Tarides.

Enfin, World of Warcraft devrait profiter d'informations sur la suite de Shadowlands, l'extension en cours, et la BlizzConline pourrait officialiser la sortie de The Burning Crusade Classic. Il est aussi fait mention d'un jeu mobile permettant de réaliser des combats de mascottes…

Rendez-vous dès demain pour vérifier ou non ces informations.