Après Cyberpunk 2077, un demake PS1 de The Witcher 3 apparaît en vidéo sur Internet

Anders Lundbjörk nous régale une fois de plus d'une vidéo parodique sous forme de demake PS1. Il s'attaque cette fois à une scène bien connue du RPG à succès de CD Projekt Red. Nous voici donc à Kaer Morhen, dernier bastion de l'École de sorceleurs du Loup.



Notre bon vieux Geralt de Riv se prélasse tranquillement dans son bac rempli d'eau pixelisée jusqu'à ce que sa bien-aimée Yennefer lui joue un tour pour le moins piquant. C'est alors qu'Anders Lundbjörk change légèrement la tournure des événements, pour notre plus grande hilarité.



Habitué des vidéos parodiques sous forme de demake PS1, il ne s'agit pas, et de loin, de son premier fait d'armes. Avant The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, celui-ci s'était notamment amusé à parodier The Elder Scrolls IV: Oblivion et le légendaire Todd Howard.

Et vous, vous ne seriez pas intéressés par une partie de Gwynt, par hasard ?