Assassin's Creed Chronicles: China offert sur Ubisoft Connect jusqu'au 16 février

Assassin's Creed Chronicles: China est le premier épisode d'une trilogie offrant une approche différente des autres jeux de la franchise. Il s'agit en effet ici d'une série de jeu action-aventure en 2,5D. Notre personnage se déplace donc de gauche à droite et peut se dissimuler dans le fond du décor.

Cet épisode en Chine nous place dans la peau de Shao Jun, une adepte d'origine chinoise de la Confrérie entraînée par Ezio Auditore lui-même. Chargée d'enquêter dans son pays natal, elle devra mettre son entraînement à l'épreuve pour déjouer les complots se tramant au sein de la dynastie Ming.

Ici, pas question de monde ouvert mais plutôt de tableaux que l'on pourra aborder de manière discrète ou plus directe, ou en mêlant les deux approches. À chaque fin de tableau, un score nous sera attribué selon nos résultats. Le gameplay n'est pas sans rappeler un certain et excellent Mark of the Ninja, ce qui est loin d'être une mauvaise chose.

Si découvrir un Assassin's Creed un peu différent dans un cadre historique par ailleurs jamais exploité dans la franchise vous tente, il suffit de vous rendre sur la version PC d'Ubisoft Connect pour récupérer le jeu gratuitement. L'offre ne sera valable que jusqu'au 16 février à 17h00.