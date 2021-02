Call Of Duty : 60 000 tricheurs bannis d'un coup !

C'est via une nouvelle note de blog que le staff de Call of Duty confirme avoir procédé récemment au bannissement de plus de 60 000 joueurs qui ont recours à un logiciel de triche dans Warzone. Au total, Activision annonce avoir banni (de manière permanente) plus de 300 000 joueurs depuis le lancement du jeu.

« Nous poursuivons également nos efforts pour identifier et traiter à la source les tricheurs qui distribuent des logiciels tiers non autorisés à des fins de modification ou de piratage » explique l'éditeur.